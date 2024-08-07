Ebru Destan: Sıcaklar nedeniyle yazın çalışmayı sevmiyorum

Ebru Destan, önceki gün Nişantaşı City's'de görüntülendi. Fit hali ve kombiniyle dikkat çeken 46 yaşındaki oyuncu, sıcaklar nedeniyle yazın çalışmayı sevmediğini söyledi.

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Ebru Destan: Sıcaklar nedeniyle yazın çalışmayı sevmiyorum - Resim : 1

Ebru Destan, önceki gün Nişantaşı City's'de görüntülendi. 

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Ebru Destan: Sıcaklar nedeniyle yazın çalışmayı sevmiyorum - Resim : 2

Milliyet'in haberine göre Son olarak Kızılcık Şerbeti'nde adından söz ettiren Ebru Destan, "13 bölümlük anlaşmam vardı, bitti ve sonrasında ayrıldım. Kışın yeni bir projem olacak" açıklamasını yaptı.

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Ebru Destan: Sıcaklar nedeniyle yazın çalışmayı sevmiyorum - Resim : 3

Bakım için Nişantaşı'na gelen oyuncu, "Sıcaklar nedeniyle yazın çalışmayı sevmiyorum. Her insanın yazın çalışmaması gerekiyor. Kışın büyük ihtimalle ekranda olacağım" dedi.

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Ebru Destan: Sıcaklar nedeniyle yazın çalışmayı sevmiyorum - Resim : 4