Ebru Destan: Sıcaklar nedeniyle yazın çalışmayı sevmiyorum
Ebru Destan, önceki gün Nişantaşı City's'de görüntülendi. Fit hali ve kombiniyle dikkat çeken 46 yaşındaki oyuncu, sıcaklar nedeniyle yazın çalışmayı sevmediğini söyledi.
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Ebru Destan, önceki gün Nişantaşı City's'de görüntülendi.
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Milliyet'in haberine göre Son olarak Kızılcık Şerbeti'nde adından söz ettiren Ebru Destan, "13 bölümlük anlaşmam vardı, bitti ve sonrasında ayrıldım. Kışın yeni bir projem olacak" açıklamasını yaptı.
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Bakım için Nişantaşı'na gelen oyuncu, "Sıcaklar nedeniyle yazın çalışmayı sevmiyorum. Her insanın yazın çalışmaması gerekiyor. Kışın büyük ihtimalle ekranda olacağım" dedi.
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