Ünlü şarkıcı çocukluk fotoğrafını paylaştı: Hiç değişmedeğim doğrudur
Ünlü şarkı ı Ebru Gündeş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Çocukluk fotoğrafını şimdiki haliyle birleştirdiği kolajın altına "Hiç değişmedim" notunu düşen Gündeş, geçmişten bugüne değişmediğini gösterdi.
Ebru Gündeş, perşembe günleri sosyal medya hesabından yıllar öncesine ait veya hayatının unutulmaz anlarını 'TBT' (Throwback Thursday) notuyla takipçileriyle paylaşıyor.
ÇOCUKLUK HALİNİ PAYLAŞTI
Ebru Gündeş, son olarak çocukluk yıllarına ait bir fotoğraf ile güncel halini yan yana paylaşarak, paylaşımına; "Hiç değişmediğim doğrudur" notunu ekledi.