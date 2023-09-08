Ebru Gündeş, çocukluk fotoğrafını paylaştı: Hiç değişmediğim doğrudur
Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, son paylaşımıyla dikkat çekti. Çocukluk yıllarına ait bir fotoğrafı takipçilerinin beğenisine sunan ünlü şarkıcıya binlerce beğeni ve çok sayıda yorum geldi.
'Tanrı Misafiri' adlı ilk albümünü 1993'te müzikseverlerle buluşturan; 'Tatlı Bela', 'Sen Allah'ın Bir Lütfusun', 'Dön Ne Olur', 'Kaçak' ve 'Araftayım' gibi birçok hit parçaya imza atan Ebru Gündeş, takipçilerini yıllar öncesine götürdü.
"Hiç değişmediğim doğrudur 2"
48 yaşındaki sanatçı, 'tbt' etiketi ve "Hiç değişmediğim doğrudur 2" notunu düştüğü çocukluk fotoğrafı ile yaklaşık 80 bin beğeni aldı.
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Takipçilerinden Gündeş'e; "Bakışlar bile aynı", "Değişmeyen güzelliğin ve kalbin", "Yıllandıkça güzelleştiğin doğrudur", "Kaşlar, burun aynı", "Güzelliğin asla değişmeyecek", "Hep bebek gibi kaldığın doğrudur" ve "Hiç değişme, hep böyle kal" şeklinde yorumlar geldi.
Başarılı şarkıcı, Instagram hesabından 24 Ağustos tarihinde de "Hiç değişmediğim doğrudur" mesajı ile paylaşım yapmıştı.
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