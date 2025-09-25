Ebru Gündeş ile Murat Özdemir boşanıyor

Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, yedi ay önce evlendiği iş insanı Murat Özdemir ile boşanma kararı aldığını sosyal medya hesabından duyurdu.

Şarkıcı Ebru Gündeş geçtiğimiz şubat ayında  Murat Osman Özdemir ile Dubai'de nikâh masasına oturmuştu. 

9 aylık evlilik sürecinde birçok kez boşanma iddiaları ortaya çıkmıştı.

Ünlü sanatçı Ebru Gündeş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Murat Özdemir ile olan evliliğini bitirme kararı aldığını duyurdu.

Gündeş, paylaşımında “Büyük bir sevgiyle, kısa sürede yapmış olduğumuz evliliğimizde, zaman içinde yaşadığımız fikir ayrılıkları nedeniyle maalesef ayrılma kararı almış bulunmaktayız. Evliliğimizi bitirmiş olsak da saygımız ve dostluğumuz baki kalacaktır. Bu süreçte yanımızda olan ve hassasiyetle davranan herkese şimdiden sonsuz teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.