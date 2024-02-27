Ebru Gündeş ile Murat Özdemir evlendi mi?

Habere göre Murat Özdemir 2022 yılında eşinden boşandı. Haberde "Ebru Gündeş’ten 12 yaş küçük olan 37 yaşındaki Murat Özdemir’in 3 çocuğu var. Dubai merkezli yazılım ve savunma sanayiye hizmet veren bir şirketin sahibi olan Murat Özdemir, Dubai-Türkiye arası mekik dokuyor. Ebru Gündeş de kızının eğitimi için Dubai’de yaşıyor, iş için Türkiye’ye geliyor" bilgisi yer alıyor.

49 yaşındaki Ebru Gündeş daha önce 3 kez nikah masasına oturmuştu.