Ebru Gündeş ile Murat Özdemir evlendi mi?

Ebru Gündeş bir süredir Murat Özdemir ile aşk yaşadığı iddialarıyla gündemde. Hatta son iki gündür Ebru Gündeş'in Murat Özdemir ile evlendiği iddiası magazin basınında yer aldı.
DUBAİ'DE EVLENDİLER
Ve Hürriyet'in haberine göre bu iddia doğru. Hürriyet'te Onur Karademir imzasıyla yer alan habere göre Ebru Gündeş ve Murat Özdemir, 2023 yılının aralık ayında başlayan ilişkilerini bugün nikâh masasına taşıdı. Çift, Dubai Başkonsolosluğu'nda sade bir törenle evlendi.
Habere göre Murat Özdemir 2022 yılında eşinden boşandı. Haberde "Ebru Gündeş’ten 12 yaş küçük olan 37 yaşındaki Murat Özdemir’in 3 çocuğu var. Dubai merkezli yazılım ve savunma sanayiye hizmet veren bir şirketin sahibi olan Murat Özdemir, Dubai-Türkiye arası mekik dokuyor. Ebru Gündeş de kızının eğitimi için Dubai’de yaşıyor, iş için Türkiye’ye geliyor" bilgisi yer alıyor.
49 yaşındaki Ebru Gündeş daha önce 3 kez nikah masasına oturmuştu.
Habertürk'ün haberine göre ise nikâhı Dubai Başkonsolosu Onur Şaylan kıydı. Ebru Gündeş’in şahidi iş insanı Faruk Özbek, Murat Özdemir’in şahidi Okan Küfeci oldu. Gündeş ile Özdemir, nikâh töreninin ardından 15 kişinin yer alacağı bir yemek organizasyonu düzenleyecek.