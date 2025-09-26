Ebru Gündeş ve Murat Özdemir bugün uzaktan boşanıyor

Ebru Gündeş, Şubat 2024'te nikâh masasına oturduğu iş insanı Murat Özdemir ile evliliğini bitirdiğini dün yaptığı açıklamada dile getirdi.

"AYRILMA KARARI ALMIŞ BULUNMAKTAYIZ"

1,5 yıl süren evliliğin sona erdiğini sosyal medyadan açıklayan Gündeş, fikir ayrılıkları nedeniyle Özdemir ile ayrılma kararı aldıklarını şöyle belirtti; "Büyük bir sevgiyle kısa sürede yapmış olduğumuz evliliğimizde, zaman içinde yaşadığımız fikir ayrılıkları nedeniyle maalesef ayrılma kararı almış bulunmaktayız" diyen Gündeş, "Evliliğimizi bitirmiş olsak da saygımız ve dostluğumuz baki kalacaktır. Bu süreçte yanımızda olan ve hassasiyetle davranan herkese şimdiden sonsuz teşekkür."

UZAKTAN BOŞANACAKLAR

Ebru Gündeş ile Murat Özdemir'in boşanma işlemi bugün gerçekleşecek. Beykoz Adliyesi'ndeki boşanma davasına yurt dışında olduğu için Gündeş katılmayacak. Anlaşmalı boşanma davası olduğu için boşanma tarafların avukatları tarafından gerçekleştirebilecek.