Ebru Gündeş yeni fotoğraf paylaştı! Ünlü şarkıcının yüzündeki değişim şaşırttı
Şu sıralar yeni albümü 'Aşığım Hala' ile hayranlarıyla buluşan Ebru Gündeş son hali gündem oldu.
Ebru Gündeş, son günlerde şarkıları ve zaman zaman verdiği pozları dikkat çekti. Son olarak Vakitsin Geldin isimli şarkısını dinleyicilerin beğenisine sunan Ebru Gündeş'in paylaştığı fotoğraflardaki son halini gören takipçileri tanımakta güçlük çekti.
"Bazen"
Ebru Gündeş'in önceki gün Instagram hesabından "Bazen" notuyla paylaştığı fotoğraflar sosyal medyada gündem oldu. 49 yaşındaki şarkıcının yüzündeki değişim dikkat çekti.
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Takipçileri, Ebru Gündeş'in çenesine, burnuna ve elmacık kemiğine dolgu yaptırdığını iddia etti.