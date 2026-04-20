Ebru Gündeş yüzünü gerdirdiğini açıkladı: "Nasıl, 10 yaş gençleşmiş miyim?"
Ebru Gündeş’in sahnedeki o içten itirafı, aslında uzun süredir hayranlarının dikkatinden kaçmayan o taze görünümün sırrını da ortaya çıkarmış oldu. Sanat dünyasında estetik müdahaleler genellikle gizli tutulmaya çalışılsa da, Gündeş'in bunu açık yüreklilikle hayranlarıyla paylaşması sahnedeki samimiyetini bir kez daha kanıtladı.
Türk müziğinin dev seslerinden Ebru Gündeş, bir süredir merak uyandıran sessizliğini ve sosyal medyadaki gizemli kasketli paylaşımlarının nedenini, sahne aldığı muhteşem bir konserle açıkladı. 20 Nisan 2026 itibarıyla magazin dünyasının bir numaralı gündem maddesi olan bu samimi itiraf, sanatçının dürüstlüğüyle hayranlarından tam not aldı.
Ünlü sanatçının bir süredir yüzünü gizleyerek yaptığı paylaşımlar, hayranları arasında "Yeni bir imaj mı, yoksa bir operasyon mu?" sorularını doğurmuştu. Gündeş, sahnede bu merakı gidererek iyileşme sürecini kasket takarak geçirdiğini dolaylı yoldan doğrulamış oldu.
Ebru Gündeş, şarkı aralarında seyircisiyle sohbet ederken geçirdiği operasyonuduyurdu. Sanatçı, "Yarım yüz gerdirme" meliyatı yaptırdığını ilk kez açıkladı.
İzleyicilerine neşeli bir tavırla, "Nasıl, 10 yaş gençleşmiş miyim?" diyerek yeni görünümünü oylamaya sundu.
Konseri en ön sıralardan takip eden Türk tiyatrosunun ve sinemasının dev isimleri Demet Akbağ ve Yılmaz Erdoğan, Gündeş'in bu sorusunu cevapsız bırakmadı. Usta isimler sanatçıya:
"10 değil, tam 20 yaş genç duruyorsun!" diyerek moral verdiler. Bu diyalog, salondaki izleyicilerden de büyük alkış topladı.