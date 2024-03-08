Ebru Gündeş'in aylık ödediği ev kirası dudak uçuklattı!

1 / 4
Geçtiğimiz hafta sürpriz bir şekilde iş insanı Murat Özdemir ile Dubai'de dünya evine giren Ebru Gündeş, hayatında yeni bir sayfa açmıştı.
2 / 4
Uzun zamandır Dubai'de yaşayan ve genellikle konser zamanı İstanbul'a gelen Gündeş, Kanlıca'daki yalısından taşınarak Acarkent'te ev kiraladı.
3 / 4
Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; ünlü çift Acarkent’te 3,5 katlı, havuzlu bir lüks villaya taşındı.
4 / 4
EVİN KİRASI AYLIK 535 BİN TL
Ebru Gündeş ve Murat Özdemir'in bu lüks villaya aylık ödeyeceği kira ise 17 bin Dolar yani 535 bin TL'ye denk geliyor.