Ebru Gündeş'in yeni imajı beğeni topladı
Türk müziğinin güçlü sesi Ebru Gündeş, iş insanı Murat Özdemir'den boşandıktan sonra imajında radikal bir değişikliğe gitti. Ünlü sanatçının sosyal medyada paylaşılan ve gençleşmiş haliyle dikkat çeken son fotoğrafları, hayranları arasında büyük yankı uyandırdı ve kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
Ünlü sanatçı Ebru Gündeş, geçtiğimiz yıl Dubai'de evlendiği kendisinden 12 yaş küçük iş insanı Murat Osman Özdemir ile geçtiğimiz hafta Beykoz Adliyesi'nde anlaşmalı olarak boşandı.
Türk müziğinin güçlü sesi Ebru Gündeş, boşanma sürecinin ardından imajında dikkat çeken radikal bir değişikliğe gitti. Ünlü şarkıcının sosyal medyada paylaşılan son fotoğrafları, gençleşmiş ve tamamen farklı bir görünüme kavuştuğunu gözler önüne serdi.
Yeni imajıyla kısa sürede hayranlarından binlerce beğeni toplayan Gündeş, sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden biri oldu. Takipçileri, bu dönüşüme kayıtsız kalmayarak şu gibi övgü dolu yorumlar yaptı:
“Adeta yeniden doğmuş.”
“Her zamankinden daha güzel.”
Hayranları, Gündeş'in bu fiziksel dönüşümünün, aynı zamanda yeni projelerinin veya sahne performanslarına yansıyacak yeni bir dönemin habercisi olup olmadığını da merak ediyor. Gündeş'in bu taze ve farklı görünümü, kariyerinde yeni bir sayfa açtığı yönünde yorumlanıyor.