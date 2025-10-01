Ebru Gündeş'in yeni imajı beğeni topladı

Hayranları, Gündeş'in bu fiziksel dönüşümünün, aynı zamanda yeni projelerinin veya sahne performanslarına yansıyacak yeni bir dönemin habercisi olup olmadığını da merak ediyor. Gündeş'in bu taze ve farklı görünümü, kariyerinde yeni bir sayfa açtığı yönünde yorumlanıyor.