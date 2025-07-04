Ebru Şahin ile Cedi Osman'dan romantik Amsterdam pozları

Son olarak "Gizli Bahçe" adlı dizideki başarılı başrol performansıyla adından söz ettiren ünlü oyuncu Ebru Şahin, kariyerindeki yükselişin yanı sıra özel hayatıyla da gündeme geliyor.

2022 yılından bu yana milli basketbolcu Cedi Osman ile mutlu bir evliliği sürdüren Şahin, yoğun iş temposuna kısa bir ara vererek eşiyle birlikte tatile çıktı.

Çiftin bu seferki rotası Hollanda'nın başkenti Amsterdam oldu. Romantik anlar yaşayan çifte, yakın arkadaşları da eşlik ederek tatillerine renk kattı.

Ebru Şahin, Amsterdam'daki keyifli anlarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşarak fotoğrafına "Biraz keyif" notunu ekledi. Çiftin samimi ve eğlenceli tatil kareleri, hayranlarından yoğun ilgi gördü.

Öte yandan Cedi Osman'ın, 18 Mayıs 2025 Pazar günü 31 yaşına giren eşi Ebru Şahin'in doğum gününü, sosyal medya üzerinden yaptığı romantik bir paylaşımla kutladığı da hatırlatıldı. Osman, eşinin yeni yaşını "Doğum günün kutlu olsun sevgilim. İyi ki seni seviyorum" notuyla tebrik etmişti.