Ebru Şahin, İsviçre tatilinden yeni pozlarını paylaştı! Beğeni yağmuruna tutuldu

Televizyon dünyasının 'Kan Parası', 'Savaşçı', 'İstanbullu Gelin' ve 'Hercai' gibi fenomen projeleriyle hafızalara kazınan, son olarak 'Gizli Bahçe' ile izleyici karşısına çıkan Ebru Şahin, hem başarılı kariyeri hem de örnek teşkil eden özel hayatıyla gündemden düşmüyor.