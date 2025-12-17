Ebru Şahin, İsviçre tatilinden yeni pozlarını paylaştı! Beğeni yağmuruna tutuldu
Ünlü oyuncu Ebru Şahin, yoğun iş temposuna kısa bir mola vererek kışın tadını çıkarmak için İsviçre’yi tercih etti. Sosyal medya hesabından paylaştığı kareler, kısa sürede takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.
Televizyon dünyasının 'Kan Parası', 'Savaşçı', 'İstanbullu Gelin' ve 'Hercai' gibi fenomen projeleriyle hafızalara kazınan, son olarak 'Gizli Bahçe' ile izleyici karşısına çıkan Ebru Şahin, hem başarılı kariyeri hem de örnek teşkil eden özel hayatıyla gündemden düşmüyor.
Geniş bir hayran kitlesine sahip olan ünlü oyuncu, bu kez sosyal medyadaki estetik paylaşımlarıyla adından söz ettirdi.
Instagram’da 4,1 milyon takipçisi bulunan hesabını aktif bir şekilde yöneten Şahin, yoğun çalışma temposuna kısa bir ara vererek kış sezonunun tadını çıkarmak üzere İsviçre’ye gitti.
Alpler'in büyüleyici atmosferinde karın keyfini çıkaran güzel oyuncunun paylaştığı kareler, takipçileri tarafından kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Şahin'in kış şıklığı ve doğal güzelliği, sevenlerinden tam not aldı.