Ebru Şahin ve Cedi Osman bugün evleniyor! Nikah Makedonya'da yapılacak

Yaklaşık 2 yıldır birlikte olan oyuncu Ebru Şahin ile basketbolcu Cedi Osman nikah masasına oturuyor. 7 Temmuz'da Çeşme'de düğün yapacak olan çift, bugün Makedonya'nın Ohrid şehrinde evlenecek...

Ebru Şahin ve Cedi Osman bugün evleniyor! Nikah Makedonya'da yapılacak

Oyuncu Ebru Şahin, yaklaşık 3 yıldır aşk yaşadığı NBA takımlarında Cleveland Cavaliers forması giyen Cedi Osman geçtiğimiz mayıs ayında nişanlanmıştı. Çift bugün nikah masasına oturuyor. 

NİKAH MAKEDONYA'DA

Makedonya'nın Ohrid şehrinde nikah masasına oturacak olan Şahin ve Osman, 7 Temmuz'da da Çeşme'de düğün yapacak. Ünlü çift, Makedonya'da birlikte çekildikleri fotoğrafları da sosyal medya hesaplarından yayınladı.  Paylaşımları, kısa sürede hayranlarından yoğun ilgi gördü.

 
 
 
 
 
Bu gönderiyi Instagram'da gör
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ebru Şahin (@rebrusahin)'in paylaştığı bir gönderi

SADE BİR TÖRENLE NİŞANLANMIŞLARDI 

Geçtiğimiz yıl Kapadokya'da sevgilisine evlilik teklifi eden ve "Evet" yanıtını alan Osman, sevgilisini doğum gününde Tekirdağ'da yaşayan ailesinden istemeye gitmişti.

Aile arasında gerçekleşen sade bir törenle evlilik yolunda ilk adımı atan çift, nişanlanmıştı. Yaz sonu dünyaevine girecekleri konuşulan ikilinin özel anlarından kareler sosyal medyada paylaşılmıştı.

Ebru Şahin ile Cedi Osman'ın düğün tarihi belli oldu! İşte düğünün detaylarıMagazinEbru Şahin ile Cedi Osman'ın düğün tarihi belli oldu! İşte düğünün detayları

 