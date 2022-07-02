Ebru Şahin ve Cedi Osman evlendi! İşte Makedonya'daki nikahtan görüntüler

Hercai dizindeki Reyyan karakteriyle hafızalarımıza kazınan Ebru Şahin ve basketbolcu Cedi Osman yaklaşık iki yıldır aşk yaşıyordu. Ünlü çift dün nikah masasına oturdu. Çift, resmi imzayı Cedi Osman'ın doğduğu Kuzey Makedonya'nın tarihi şehri Ohri'de attı.

GELİNLİK İLGİ ODAĞI OLDU

Nikah, göl üzerinde bir teknede kıyılırken çift, davetlilerle birlikte Makedon müzikleri eşliğinde eğlendi.

Güzelliğini gözler önüne seren Şahin'in gelinliği herkes tarafından ilgi odağı oldu.

Çift, düğünlerini 7 Temmuz'da Çeşme'de yapacak.

MAYIS AYINDA NİŞANLANMIŞLARDI

Oyuncu Ebru Şahin, yaklaşık 3 yıldır aşk yaşadığı NBA takımlarında Cleveland Cavaliers forması giyen Cedi Osman ile geçtiğimiz mayıs ayında aile arasında düzenlenen bir tören ile nişanlanmıştı. NBA takımlarından Cleveland Cavaliers'ta forma giyen Cedi Osman, geçtiğimiz Eylül ayında sevgilisine Kapadokya'nın eşsiz manzarası eşliğinde evlenme teklifi etmiş ve 'evet' yanıtını almıştı