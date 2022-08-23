Ebru Şahin'den Cedi Osman'a şans öpücüğü
Oyuncu Ebru Şahin, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda yer alan eşi Cedi Osman'ın FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası kapsamında Yunanistan'la oynadığı maçı izledi. Şahin, eşine şans öpücüğü vermeyi de ihmal etmedi...
FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri'nde mücadele eden ve FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası'na katılacak olan A Milli Erkek Basketbol Takımı, geçen gün Yunanistan'la karşılaştı. Maçı izleyenler arasında milli basketbolcu Cedi Osman’la geçtiğimiz aylarda dünyaevine giren oyuncu Ebru Şahin de vardı.
ŞANS ÖPÜCÜĞÜ
A Milli Erkek Basketbol Takımı’nda forma giyen eşi Cedi Osman’ı saha kenarından izleyen Şahin, güzelliğiyle Yunanistan basınının ilgi odağı oldu. Eşine karşılaşma öncesi şans öpücüğü de veren ünlü oyuncu, güzelliğiyle de dikkatleri üzerine çekti.
MAKEDONYA'DA NİKAH MASASINA OTURDULAR
NBA yıldızı Cedi Osman ile 'Destan'ın Akkız'ı Ebru Şahin, 1 Temmuz'da Makedonya'da nikah masasına oturmuştu. Ünlü çift ardından 7 Temmuz'da Çeşme'de düğün yapmıştı.
Balayı için Seyşeller'e, ardından İtalya'ya giden çift, aşklarının başladığı Çeşme'ye dönüp balayına devam etmişti.