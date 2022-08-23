Ebru Şahin'den Cedi Osman'a şans öpücüğü

FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri'nde mücadele eden ve FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası'na katılacak olan A Milli Erkek Basketbol Takımı, geçen gün Yunanistan'la karşılaştı. Maçı izleyenler arasında milli basketbolcu Cedi Osman’la geçtiğimiz aylarda dünyaevine giren oyuncu Ebru Şahin de vardı.

ŞANS ÖPÜCÜĞÜ

A Milli Erkek Basketbol Takımı’nda forma giyen eşi Cedi Osman’ı saha kenarından izleyen Şahin, güzelliğiyle Yunanistan basınının ilgi odağı oldu. Eşine karşılaşma öncesi şans öpücüğü de veren ünlü oyuncu, güzelliğiyle de dikkatleri üzerine çekti.

MAKEDONYA'DA NİKAH MASASINA OTURDULAR

NBA yıldızı Cedi Osman ile 'Destan'ın Akkız'ı Ebru Şahin, 1 Temmuz'da Makedonya'da nikah masasına oturmuştu. Ünlü çift ardından 7 Temmuz'da Çeşme'de düğün yapmıştı.

Balayı için Seyşeller'e, ardından İtalya'ya giden çift, aşklarının başladığı Çeşme'ye dönüp balayına devam etmişti.