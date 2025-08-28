Ebru Şahin'den imaj değişikliği

'Kan Parası', 'Savaşçı', 'İstanbullu Gelin', 'Hercai', 'Gizli Bahçe' gibi birçok yapımda rol alan ünlü oyuncu Ebru Şahin, kariyeri ve özel hayatıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Ebru Şahin, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Cedi Osman ile 2022 yılında dünya evine girmişti.

SAÇLARINI BOYATTI

Instagram'ı aktif olarak kullanan Şahin, 4,1 milyon takipçisi bulunan hesabından yeni bir paylaşım yaptı. Saçlarını boyatan Ebru Şahin, yeni imajının yer aldığı son halini sevenlerinin beğenisine sundu.



