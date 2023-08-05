Ebru Şahin'den tatil pozları: Baklava börek rüzgarının etkisi altında kaldığım o tatil
2022 yılının Temmuz ayında iki yıldır aşk yaşadığı basketbolcu Cedi Osman ile nikah masasına oturan Ebru Şahin, yeni tatil pozlarını paylaştı. Şahin, "Balkanlardan gelen baklava börek rüzgarının etkisi altında kaldığım o tatil notunu düştü.
2020 yazında Alaçatı'da aşk yaşamaya başlayan Ebru Şahin ile Cedi Osman, mutlu birlikteliklerinin ardından hayatlarını birleştirme kararı almıştı. Kapadokya'da sevgilisinin evlilik teklifine 'evet' diyen Ebru Şahin, 1 Temmuz'da Makedonya’nın Ohrid şehrinde ünlü basketbolcuyla nikâh masasına oturmuştu.
Tatil pozları
Mutlu evlilikleri devam eden çiftten 29 yaşındaki Şahin, 4.2 milyon takipçisi bulunan sosyal medya hesabından yeni tatil pozlarını paylaştı.
Güzel oyuncunun "Balkanlardan gelen baklava börek rüzgarının etkisi altında kaldığım o tatil" notuyla paylaştığı gönderisi, kısa sürede 64 bine yakın beğeni aldı.
Bu gönderiyi Instagram'da gör