Ebru Şallı acı dolu günleri anlattı: Oğlum için her şeyi denedim

Ebru Şallı, 16 Nisan 2020 yılında Lenfoma nedeniyle hayatını kaybeden oğlu Pars ile yaşadığı acı süreci Çağla Şikel'in televizyon programında anlattı. Stüdyoda duygusal anlar yaşanırken, Ebru Şallı ve Çağla Şikel gözyaşlarına boğuldu.

EBRU ŞALLI: ÇOK MUTLU ETTİM ONU, HER ŞEYİ DENEDİM

Ebru Şallı, şöyle konuştu: “Bu acıyı yaşayan tek anne ben değilim ama çok zor. Hiç çıkmıyor aklımdan. Çok mutlu ettim onu. Her şeyi denedim, denemediğim hiçbir şey kalmadı. Ve bunu hiç kimse bilmedi. Her şeyi ailemde ve kendi içimde yaşadım.

''ÇOK KÖTÜ BİR SÜREÇTİ''

Tanınmış insanlar olduğumuz için, bu durum bilinseydi peşimizde hep bir kamera ordusu olacaktı. Çocuğa günah, neden her şeyi göz önünde yaşayalım? Çok kötü bir süreçti ama hep birlikteydik, hep yanındaydım.”