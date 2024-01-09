Ebru Şallı, Altın Küre Ödül Töreni’ne katıldı! Dünya yıldızlarıyla fotoğraf çektirdi
Ünlü model ve sunucu Ebru Şallı, Altın Küre Ödülleri Töreni'ni eşi Uğur Akkuş ile birlikte Golden Globe Vakfı’nın özel davetlisi olarak izledi. Şallı, dünya yıldızlarıyla fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.
Sinema ve televizyon dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olan Altın Küre (Golden Globe), ABD'de düzenlenen tören ile sahiplerini buldu. Birbirinden ünlü isimlerin yer aldığı ödül töreninde eski manken Ebru Şallı ve eşi Uğur Akkuş da vardı.
Ebru Şallı, Altın Küre Ödül Töreni’nde
Tören boyunca Orlando Bloom, Kevin Costner, Robert de Niro gibi dünyaca ünlü isimlerle fotoğraf çektiren Ebru Şallı, Instagram hesabından bol bol paylaşım yaptı. Şallı, Costner ile pozuna "Gözlerini alamadı yani" notunu düştü.
46 yaşındaki Şallı'nın pozlarına; 'Bu nasıl güzellik', 'Yaktın ortalığı', 'Kainat güzeli', 'Türkiye'nin en güzel mankeni' gibi yorumlar yapıldı.
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