Ebru Şallı, Altın Küre Ödül Töreni’nin ardından şimdi de Emmy Ödül Töreni’ne katıldı

Geçtiğimiz günler yapılan Altın Küre Ödül Töreni’ne katılan Ebru Şallı şimdi de Emmy Ödül Töreni’ne katıldı. O anları sosyal meyda hesabından yayınladı.

Ebru Şallı, Altın Küre Ödül Töreni’nin ardından şimdi de Emmy Ödül Töreni’ne katıldı

Amerikan televizyon dünyasının en saygın ödüllerinden biri olan Emmy Ödülleri'nin 75'incisi düzenlendi. 'Succession', 'The White Lotus', 'Ted Lasso' ve 'Beef,' gibi popüler yapımların ödülleri topladığı gecede ünlülerin şıklığı göz kamaştırdı.

Ebru Şallı, Emmy Ödül Töreni’nde

Geçtiğimiz günler yapılan Altın Küre Ödül Töreni’ne katılan Ebru Şallı şimdi de Emmy Ödül Töreni’ne katıldı. O anları sosyal medya hesabından yayınladı. Sosyal medya kullanıcıları Şallı’ya "Muhteşem, ne kadar asilsiniz" , "Elbise harika", "Güzeller güzeli" gibi yorumlarda bulundu.

 
 
 
 
 
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Ebru Şallı 💎 (@ebrusalli)'in paylaştığı bir gönderi

Ebru Şallı, Altın Küre Ödül Töreni’ne katıldı! Dünya yıldızlarıyla fotoğraf çektirdiMagazinEbru Şallı, Altın Küre Ödül Töreni’ne katıldı! Dünya yıldızlarıyla fotoğraf çektirdi

 