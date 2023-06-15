Ebru Şallı emekli oldu: İşte EYT'den aldığı maaş

Geçtiğimiz günlerde şarkıcı Teoman'ın EYT'den emekli olduğunu açıklaması üzerine bir emeklilik haberi de Ebru Şallı'dan geldi.

EBRU ŞALLI: BAYRAMDA İKRAMİYEM GELDİ, HARCAMADIM

Ünlü manken Ebru Şallı emekliliğiyle ilgili, “Başvurdum ve ben de emekli oldum, maaşım bağlandı. Maaşım 7 bin 500 lira. Bayramda ikramiyem geldi henüz harcamadım” diye konuştu. Ebru Şallı, basın mensuplarının emekliliğin yaşlılık aylığı olduğunu hatırlatması üzerine ise gülerek “45 yaşındayım, daha yok yani. Genciz daha buradayız. Durun” diye karşılık verdi.