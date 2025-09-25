Ebru Şallı kaybettiği oğlu Pars'ın doğum gününü kutladı: "Seni tarifsiz özlüyorum"

Oğluyla olan eski bir fotoğrafını yayımlayan Ebru Şallı, paylaşımına şu sözleri not düştü:

"Seni çok seviyorum ve tarifsiz özlüyorum. İyi ki doğdun Ponçiğim. Dün gibi doğduğun gün. 25.09.2010. Melekler de doğarmış demek ki."