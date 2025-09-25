Ebru Şallı kaybettiği oğlu Pars'ın doğum gününü kutladı: "Seni tarifsiz özlüyorum"
2020 yılında, 9 yaşındaki oğlu Pars'ı lenfoma hastalığı nedeniyle kaybeden Ebru Şallı, yaşadığı büyük acıya rağmen oğlunu her fırsatta sevgiyle anmaya devam ediyor. Şallı, Pars'ın doğum gününde sosyal medya üzerinden yaptığı duygu dolu bir paylaşımla, oğluna olan özlemini dile getirdi.
Eski manken Ebru Şallı, iş insanı Harun Tan ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Pars Tan'ı dört yıl önce lenfoma hastalığına yenik düşerek kaybetti.
Her fırsatta evlat acısını dile getiren Şallı, dün oğlu Pars'ın doğum gününde sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı.
Oğluyla olan eski bir fotoğrafını yayımlayan Ebru Şallı, paylaşımına şu sözleri not düştü:
"Seni çok seviyorum ve tarifsiz özlüyorum. İyi ki doğdun Ponçiğim. Dün gibi doğduğun gün. 25.09.2010. Melekler de doğarmış demek ki."
Daha sonra Pars'ın bebeklik fotoğraflarını paylaşarak "Meleğim hep seninleyim" ifadelerini kullandı.