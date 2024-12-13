Ebru Şallı markette pilates yaptığı anları paylaştı
Son dönemde boşanma aşamasındaki eşiyle gündemde olan eski manken Ebru Şallı, markette pilates yaptığı anları sosyal medya hesabında paylaştı.
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Son dönemde eşi Uğur Akkuş ile boşanmanın eşiğinden dönerek gündem olan eski manken Ebru Şallı, sosyal medya paylaşımıyla da çok konuşuldu.
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Daha önce farklı mekanlarda pilates yaptığı videoları paylaşan Şallı bu kez şaşırttı. Eski manken son olarak markette pilates yaptığı bir videoyu takipçileriyle paylaştı.
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Şallı'nın "Süper market pilatesi" notunu düştüğü paylaşımına bazı kullanıcılardan da yoğun tepki geldi.
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Pilates yaparak alışveriş sepetini dolduran Şallı, esnek hareketleriyle dikkatleri üzerine çekerken, eleştirilerin de hedefi oldu.