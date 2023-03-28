Ebru Şallı oğlu Pars'ın odasına 3 yıl sonra depremzede çocuklar için girdi

Önceki gün İstinye'de görüntülenen Ebru Şallı, yaşanan deprem felaketi sonrası bir kafede otururken basına yansıyan fotoğraf karesi hakkında açıklamada bulundu.

EBRU ŞALLI: 3 HAFTA HİÇ KENDİME GELEMEDİM

Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre, İstinye'de görüntülenen Ebru Şallı, ''Ben üç hafta hiç kendime gelemedim. Zaten ağır şeyleri kaldıramıyorum artık, hele ki çocuklar söz konusu olduğunda... Yaşanan bu olaylar sonrası herkes çok kötü olmuştur, iyi olacak birini düşünmüyorum. Nefes çalışmaları, bir şeyler yapıyorum. Birçok insanın bu yönde şikayeti olduğu için birkaç video çektim, YouTube'a... Bana faydası oldu, insanlara da faydası olsun diye”.

"O ADAMI ANLAYAMAZ KİMSE"

2020 yılında oğlu Pars’ı lenfoma kanserinden kaybeden Ebru Şallı, depremde evlatlarını göçük altında olan anneleri gördüğünde ne hissettiği sorulunca, "O görüntü hiç gözümün önünden gitmiyor, baba ve kızı... O adamı anlayamaz kimse. Bunu yaşayan bilir. O yüzden herkes dışarıdan ahkam kesiyor, konuşuyor anlatıyor ama yaşamadan onu tatmadan birinin onu anlayabilmesi çok zor. Zaten empati yoksunuyuz, maalesef. İnsan başka kafalara giriyor, kalbim güm güm atıyor, yerinden çıkacak gibi benim” şeklinde konuştu.

"HAYATA KONSANTRE OLAMIYORUM, ZORLANIYORUM"

Deprem bölgesine gidemediğini söyleyen Ebru Şallı, "Buradan elimizden geldiği kadar yardım yaptık. Annem de Bodrum’da bayağı bir yardım yaptı, muhtarla birlikte. Bodrum’a da çok gelen oldu deprem bölgelerinden. Otellere yerleştirme oldu. Bire bir insanlara yardım etmek, insanları daha mutlu ediyor" dedi.

PARS'IN EŞYALARINI BAĞIŞLADI

Oğlu Pars'ın eşyalarını depremzede çocuklara bağışladığını söyleyen Ebru Şallı, "Pars'ın odasına hiç girmemiştim. Depremin üçüncü haftasıydı ilk defa o zaman girdim. Pars'ın eşyalarını artık toplamamız gerekiyordu. Hastane süreci olduğu için o süreçte onların böyle çok yerine ulaşmasını istiyordum ve ben bunu direkt başardım. Beş erkek çocuklu bir aile Pars'ın oyun bilgisayarından, çorabına kadar her şeyi tek tek güzel, güzel paketledim. Hem ağladım hem yaptım" dedi.