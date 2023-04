Ebru Şallı'dan duygulandıran paylaşım: Sensiz geçen bir yıl daha

Ebru Şallı'nın Harun Tan ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Pars Tan, uzun süre mücadele ettiği lenfomaya yenilerek 16 Nisan 2020'de yaşamını yitirmişti. Ünlü manken oğlunun 3. ölüm yıldönümünde sosyal medya hesabından duygulandıran bir paylaşım yaptı.

"SENSİZ GEÇEN 1 YIL DAHA"

Sosyal medya hesabını aktif şekilde kullanan Ebru Şallı, oğluyla olan fotoğraflarını peş peşe paylaşarak "Sensiz geçen 1 yıl daha Ponçiğim. O melek yüzün ve kokun her yerde hep benimle hep. Nur yüzlü Ponçiğim ben hep hep hep" dedi.

PARS'IN EŞYALARINI BAĞIŞLADI

Oğlu Pars’ın eşyalarını depremzede çocuklara bağışladığını söyleyen Ebru Şallı, "Pars’ın odasına hiç girmemiştim. Depremin üçüncü haftasıydı ilk defa o zaman girdim. Pars’ın eşyalarını artık toplamamız gerekiyordu. Ben güzel bir yere ulaştırmak istiyordum. 8-9 yaşındaki ihtiyacı olan bir erkek çocuğunun her şeyi var, her şeyi çok yeni. Hastane süreci olduğu için o süreçte onların böyle çok yerine ulaşmasını istiyordum, ve ben bunu direkt başardım. Beş erkek çocuklu bir aile Pars’ın oyun bilgisayarından, çorabına kadar her şeyi tek tek güzel, güzel paketledim. Hem ağladım hem yaptım” demişti.