Ebru Şallı'dan kaybettiği oğlu Pars'a doğum günü mesajı: Ben hep seninleyim...

Ebru Şallı'nın küçük oğlu Pars Tan, 16 Nisan 2020'de 2 yıl boyunca mücadele ettiği lenfoma hastalığına yenik düşerek hayatını kaybetmişti. Oğlunun acısıyla zor günler geçiren Ebru Şallı, Pars'ın doğum gününü sosyal medya hesabında kutladı.

"SENİ TARİFSİZ SEVİYORUM"

Oğlunun fotoğraflarını paylaşan Ebru Şallı fotoğrafların altına "İyi ki doğdun melek oğlum Ponçiğim 'Tommy'siyle beraber. Seni tarifsiz seviyorum. "İyi ki doğurmuşum seni... İyi ki... iyikim... Melek Ponçiğim ben hep seninleyim. 25.09.2010" notunu düştü.