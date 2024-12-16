Ebru Şallı'dan yeni açıklama: Uzun süredir şiddete maruz kalıyorum

Instagram hesabından paylaşım yapan Uğur Akkuş, Paris'ten fotoğraf karelerine yer vermişti. Akkuş paylaşımında, "Eşim Ebru Şallı ile ilgili sorulara gelince; neden eşiniz sizi paylaşmıyor, neden siz eşinizi paylaşmıyorsunuz neden birbirinizi takip etmiyorsunuz, boşanıyor musunuz gibi bir sürü soru sorulmuş buradan son kez yanıtlayayım. İkizimizin ortak aldığı bir kararla özel hayatımızı, birlikte beraber resimler koyarak insanlara gösteriş veya bir şey ispatlamak için çift olarak paylaşmama kararı aldık zira böyle birlikte paylaşımlar gösteriş, özendirme ve insanlara bir şey ispat etme anlamına geldiği için ikimiz de insanlara faydalı şeyler paylaşarak bu sosyal medya iletişim ağını yararlı şeyler göstermek için böyle bir model seçtik. Eşimle birlikteyiz ve gayet mutluyuz ben kendisinin yaptığı işleriyle gurur duyuyorum ve her zaman destekliyorum. Bu paylaştığım resimde geçen hafta Paris'ten." notunu düşmeyi ihmal etmemişti.