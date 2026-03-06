Ebru Şallı’nın oğlu Beren 22 yaşında

2002 yılında iş insanı Harun Tan ile nikah masasına oturan ve 2013 yılında anlaşmalı olarak boşanan Ebru Şallı'nın bu evliliğinden Pars ve Beren adını verdiği iki oğlu dünyaya geldi.

2020 yılında küçük oğlu Pars’ı henüz 9 yaşındayken lenfoma nedeniyle kaybeden Şallı büyük acı yaşadı.

OĞLUNUN DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADI

Ünlü ismin büyük oğlu Beren 22 yaşına girdi. Şallı, oğlunun 22'nci yaş gününü duygusal bir notla kutladı. Ebru Şallı’nın oğlu Beren ile pozları kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.