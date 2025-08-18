Ece Çeşmioğlu'ndan çocukları ile yeni paylaşım: "Siz yokken ben ne yapıyormuşum?"

2021 yılında evlenen oyuncu çift Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu, 2022'de kızları Zeynep'i, 2024'te ise oğulları Hazar'ı kucaklarına alarak mutluluklarını ikiye katladı. Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşayan çift, paylaşımları ile gündem oluyor.

Şimdilerde vaktinin çoğunu çocuklarına ayıran Ece Çeşmioğlu, sosyal medya hesabından kızı ve oğluyla yeni bir fotoğraf karesi paylaştı. Ünlü oyuncu, bu duygusal kareye "Siz yokken ben ne yapıyormuşum?" notunu düşerek anneliğin kendisine kattığı anlamı ifade etti. Paylaşım, kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Son olarak "Deha" dizisinde rol alan Taner Ölmez ise katıldığı bir programda samimi açıklamalarda bulunmuştu. Kendisiyle evli olsa boşanma sebebi sorusuna esprili bir şekilde "Asla boşanmazdım kendimden" cevabını veren Ölmez, aile yaşantısına düşkünlüğünü şu sözlerle anlattı:

"Tam bir ev adamıyım. İşim olmadığı zaman sürekli evde olmaktan, aileyle olmaktan çok keyif alıyorum. Yardımcı olmayı çok seviyorum, mutfakta çok fazla aktifim. Hiçbir şey yapamazsam evi süpürüyorum... Niye boşanayım ya ben kendimden? Gayet makul yani..."