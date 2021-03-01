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Ece Dağıstan Say paylaştı: 'Seni gerçekten seviyorum'

Müzisyen Ece Dağıstan Say, eşi Fazıl Say'ın Fenerbahçe maçını izlediği anlara ilişkin görüntüsünü paylaştı, video bugün sosyal medyada çok konuşulanlar arasına girdi.

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Fenerbahçe taraftarı olan piyanist ve besteci Fazıl Say'ın, Fenerbahçe'nin Trabzonspor karşısında kaçırdığı pozisyona verdiği tepki eşi piyanist Ece Dağıstan Say tarafından kayda alındı.

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Ece Dağıstan Say, videoyu Instagram hesabından "Seni gerçekten seviyorum" notuyla paylaştı...

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Fazıl Say'ın pozisyona tepkisi bugün sosyal medyanın da gündeminde. Ece Dağıstan Say'ın paylaşımı 47 binden fazla beğeni aldı, çok sayıda yorum var.

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Fenerbahçe dün gece oynanan maçı Pelkas’ın attığı golle 1-0 kazanmış; maç sonrası Fazıl Say, tweet atarak "Oh be. Bravo Fenerbahçe" demişti.