Ece Dağıstan Say paylaştı: 'Seni gerçekten seviyorum'

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Fenerbahçe taraftarı olan piyanist ve besteci Fazıl Say'ın, Fenerbahçe'nin Trabzonspor karşısında kaçırdığı pozisyona verdiği tepki eşi piyanist Ece Dağıstan Say tarafından kayda alındı.
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Ece Dağıstan Say, videoyu Instagram hesabından "Seni gerçekten seviyorum" notuyla paylaştı...
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Fazıl Say'ın pozisyona tepkisi bugün sosyal medyanın da gündeminde. Ece Dağıstan Say'ın paylaşımı 47 binden fazla beğeni aldı, çok sayıda yorum var.
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Fenerbahçe dün gece oynanan maçı Pelkas’ın attığı golle 1-0 kazanmış; maç sonrası Fazıl Say, tweet atarak "Oh be. Bravo Fenerbahçe" demişti.