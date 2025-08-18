Ece Dizdar, 17 Ağustos depreminde kaybettiği ailesini andı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yaşanan 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin üzerinden 26 yıl geçti. Saat: 03.02'de, 7.4 büyüklüğünde meydana gelen ve 45 saniye süren Marmara Depremi; Kocaeli, Yalova, Sakarya, İstanbul, Düzce ve Eskişehir'de yıkıma ve büyük oranda can kayıplarına neden olmuştu.

Enkaz altında anne ve babasını kaybeden oyuncu Ece Dizdar da ailesini sosyal medya hesabından yayımladığı fotoğraflarla andı.

"BİR GÜN DEĞİL BİR ÖMÜR"

Ece Dizdar, "17 Ağustos ve tüm depremlerin kırık kalplerine sarılırım. Bu yas yolunda beraberiz. Bir gün değil bir ömür..." ifadelerini kullandı.

"BÜYÜK FELAKETE MARUZ KALMIŞ İNSANLAR BİRLEŞMELİ"

Ece Dizdar, ardından; "Tüm mesajlarınız için teşekkür ederim. Ben birkaç yıldır bugünü depremzedelerle DM'de özellikle gençlerle sohbet etmek için kullanıyorum. Her mesaja bakıyorum. Yazışıyoruz ve herkese iyi geliyor. Bana yazdıysanız ve henüz görmediysem birkaç güne yayılabiliyor ama mutlaka görürüm. Bazı ihtiyaç ağları ördüğümüz de oluyor. Aklınızda bulunsun. Bu büyük felakete maruz kalmış insanlar birleşmeli" notunu yayımladı.