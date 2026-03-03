Ece Erken neden yok? Gel Konuşalım sunucusu Ece Erken'den açıklama

Gel Konuşalım programının izleyicileri, bugünkü yayında Ece Erken’i göremeyince meraklı bir bekleyişe girdi. Nur Tuğba Namlı ile birlikte magazin gündemini değerlendiren ünlü sunucu, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle izleyicilerinden ve program yönetiminden izin isteyerek yayına katılamadı.

Ece Erken’in sosyal medya hesabından yaptığı açıklamanın detayları şöyle:

Ünlü sunucu, hastalığının yeni olmadığını ve birkaç gündür bu durumla mücadele ettiğini belirtti. Rahatsızlığını atlatabilmek için serum tedavisi aldığını ve dinlendiğini ifade eden Erken, buna rağmen şikayetlerinin geçmediğini paylaştı.Hastalığın etkisiyle sesinin çatallaştığını ve bu durumun canlı yayın yapmasına engel teşkil ettiğini özellikle vurguladı.

Takipçilerini bilgilendirmek isteyen Erken, program yönetiminden müsaade alarak bu açıklamayı yaptığını belirtti ve herkese sağlıklı günler diledi.

Ece Erken'in yokluğunda bugünkü yayını Nur Tuğba Namlı tek başına veya konuklarıyla sürdürürken, ünlü sunucunun yarınki yayına yetişip yetişemeyeceği ise sağlık durumundaki gelişmelere bağlı olacak.