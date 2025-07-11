Ece Erken Sinan Akçıl'a gönderme mi yaptı?

Şarkıcı Sinan Akçıl’ın sunucu Ece Erken ile birlikte olduğu ortaya çıkmıştı. Çiçeği burnunda sevgililer, Samsun Havaalanı’nda bir kişi tarafından el ele yakalanmıştı. İkilinin sürpriz görüntüsü, bir anda sosyal medyada gündem olmuştu.

'ENİŞTE' DEDİĞİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKMIŞTI

Erken’in Akçıl’ın Burcu Kıratlı’yla evli olduğu dönemde şarkıcıya, “Enişte” dediği görüntüler de ortaya çıkmıştı. Ece Erken’in kendisine yıllar önce “Enişte” demesine Akçıl, “Hiç arkadaşlık yapmayan, hayatı boyunca belki bir kez görüşmüş olan hem de 10 sene önce, birbirinin arkadaşı mı acaba? Ne evlilik yapmışım, zamanında hiç duymadığım dostluklar çıktı ortaya... Ayakları üstünde tek başına duran dev gibi milyonlarca kadına da salça olmayı bırakın” sözleriyle açıklama yapmıştı.

"ŞİMDİLİK BIRAKIN MUTLU OLAYIM"

Eleştirilere yanıt veren Ece Erken şu ifadeleri kullanmıştı: “Dediniz ki üzer, zamana bıraktım... Dediniz ki enişteci. Dediniz ki öleni çabuk unuttun... Üç yıl oldu bunun zamanı nedir, var mıdır zamanı... İşime, gücüme, evladıma, aşkıma verdim kendimi, hor değil hoş görün beni. Çok mutluyum, en azından şimdilik bırakın mutlu olayım.

"YİNE MÜKEMMEL HATALAR YAPMAYA GİDERKEN BEN"

İkilinin ayrılık nedeni henüz belli değilken Ece Erken'den dikkat çeken paylaşım geldi. Sosyal medyada viral olan bir videoyu alıntılayan Erken, 'Ya buna çok gülüyorum ama ben' yazdı. Videoda ise 'Yine mükemmel hatalar yapmaya giderken ben' yazıyordu.