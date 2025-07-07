Ece Erken ve Sinan Akçıl'ın ayrıldığı iddia edildi! Birbirlerini takipten çıktılar

2022 yılında eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu elim bir silahlı saldırı sonucu kaybeden ve yaşadığı büyük kaybın ardından zorlu bir dönemden geçen Ece Erken, 3 senenin sonunda sürpriz bir aşka yelken açarak şarkıcı Sinan Akçıl ile yeni bir ilişkiye başlamıştı.

Erken, bu yeni aşkını sosyal medya üzerinden duyurmuş ve hatta gelen eleştirilere "Bırakın mutlu olayım" sözleriyle yanıt vermişti. Ünlü sunucu, Akçıl'ı öptüğü bir kareyi paylaşarak duygularını şu ifadelerle dile getirmişti:

"Dediniz ki öleni çabuk unuttun. 3 yıl oldu. Bunun zamanı nedir, var mıdır zamanı... İşime, gücüme, evladıma, aşkıma verdim kendimi, hor değil hoş görün beni... Çok mutluyum, en azından şimdilik bırakın mutlu olayım."

Ancak ikiliden, ilişkilerinin seyrine dair dikkat çeken bir hamle geldi. Ece Erken ve Sinan Akçıl'ın Instagram'da birbirlerini takipten çıktığı fark edildi. Bu ani gelişme, sosyal medya kullanıcıları arasında çiftin ayrıldığı yönünde yorumlandı.

Taraflardan henüz resmi bir açıklama gelmezken, bu ani gelişme magazin gündemine bomba gibi düştü. Ece Erken ve Sinan Akçıl'ın yeniden bir araya gelip gelmeyeceği ise merak konusu oldu.