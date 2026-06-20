Ece İrtem'in ölümünde 'maymun ısırığı' şüphesi

Oyuncu Ece İrtem, İstanbul Kadıköy'deki evinde 35 yaşında hayatını kaybetmişti. 'Kızılcık Şerbeti' dizisinde canlandırdığı 'Işıl' karakteriyle de tanınan oyuncu, önceki gün memleketi Aydın'ın Kuşadası ilçesinde son yolculuğuna uğurlanmıştı.

"İLK BELİRLEMELERE GÖRE KALP KRİZİ"

İrtem'in avukatı Uğur Gökkoyun, daha önce yaptığı açıklamada, "Müvekkilim Ece İrtem evinde annesi ile birlikte olduğu sırada vefat etmiştir. İlk belirlemelere göre kalp krizinden dolayı vefat ettiğini düşünmekteyiz. Soruşturma devam etmektedir. Kesin sonuç otopsi raporu ile açıklığa kavuşacaktır. Otopsi raporu açıklandığında kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir. Ailesine ve tüm sevenlerine baş sağlığı dileklerimi sunuyorum" ifadelerini kullanmıştı.

"MAYMUN ISIRIĞININ SEPSİS DAHİL ÖLÜMCÜL NETİCİLERİNİN OLABİLECEĞİ"

Gökkoyun, "15 Haziran 2026 tarihinde evinde vefat eden müvekkilim Ece İrtem'in sol kolunda 3 adet nedbenin tespiti üzerine aile bireyleriyle konuşulduğunda, Tayland gezisi esnasında bir maymun tarafından ısırıldığını ifade etmişlerdir. Bu konuda uzman kişilerle yapılan görüşmede, maymun ısırığının sepsis dahil ölümcül neticelerinin olabileceği öğrenilmiştir. Bugün savcılığa dilekçe verilerek, otopside bu hususun da değerlendirilmesi talep edilmiştir" dedi.

