Ece İrtem’in ön otopsi raporu ortaya çıktı

Yeni Gelin, Kertenkele, Payitaht Abdülhamid ve Kızılcık Şerbeti gibi birçok başarılı projede yer alan Ece İrtem, 35 yaşına bastıktan bir gün sonra 15 Haziran'da evinde hayatını kaybetmişti.

OTOPSİ ÖN RAPORU ÇIKTI

Oyuncunun ölümünün ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Yapılan otopsinin ön raporu Milliyet'ten Neslihan Keskin'in haberine göre ortaya çıktı.

ZEHİRLENME YOK, ÖLÜM NEDENİ: KALP KRİZİ

İlk değerlendirmede raporda, vücudunda darp, zehirlenme veya ölümüne yol açabilecek travmatik bir bulguya rastlanmadığı ifade edildi. Oyuncunun ölüm nedeninin kalp krizi olduğu ifade edilirken, kesin ölüm nedeninin kapsamlı incelemelerin tamamlanmasının ardından hazırlanacak nihai raporla netleşecek.

Avukat Uğur Gökkoyun’un dilekçesinde, İrtem’in kısa süre önce yaptığı Tayland seyahati sırasında maymun saldırısına uğramış olabileceği iddiasına yer verilmişti.

Soruşturma kapsamında gündeme gelen kan zehirlenmesi (sepsis) iddiası ile kollarındaki yara izlerine ilişkin incelemelerin de sürdüğü öğrenildi.