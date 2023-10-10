Ece Seçkin hastalığı hakkında konuştu: Yedi ay işkence çektim

21 Ekim’deki İstanbul konseri öncesinde programa konuk olan Ece Seçkin, özel hayatına ilişkin samimi açıklamalarda bulundu. İdiyopatik kronik alerji geçirdiğini dile getiren Seçkini hastalık sürecinde başına gelenleri anlattı.

'ÇOK KÖTÜ BİR ŞEKİLDE İKİ YIL SÜRDÜ'

Ece Seçkin, "İdiyopatik kronik alerji, yani sebebi bilinmeyen, tanısı konulamayan… Çok kötü şekilde iki yıl sürdü. Rahatsızlığımın ne olduğunun bulunması biraz zor olduğu için doğru tedaviye başlayamamıştık. Ama sonra doktorumun teşhis koyması ve doğru tedaviyle hayatım kolaylaştı." dedi.

'YEDİ AY KADAR İŞKENCE ÇEKTİM'

Ünlü isim hastalığını şöyle anlattı: "Yaklaşık yedi ay kadar işkence çektim. Sonrasında doğru tedaviyle iyi bir yere geldik. Ve iki aydır o atakları geçirecek, hastanelik olacak şeyler yaşamadım. Çok dua ediyorum, bana da çok dua eden insan var. Hep mesajlar attılar, aradılar, onlara da çok teşekkür ederim. Gerçekten sabırla atlattık gibi gözüküyor." ifadelerine yer verdi.