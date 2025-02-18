Ece Seçkin, tatil yapmak için Finlandiya'ya gitti
Ünlü şarkıcı Ece Seçkin, tatil için Finlandiya’yı tercih etti. Kuzey ışıklarını seyrederken buzlu suya giren Ece Seçkin, o anları da takipçileriyle paylaştı.
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Kış mevsiminin keyfini çıkarmak için Finlandiya'ya giden Ece Seçkin, tatil fotoğraflarını yayımlamaya devam ediyor.
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Kuzey ışıklarını seyrederken buzlu suya giren Ece Seçkin, o anları da takipçileriyle paylaştı. Şarkıcı, o anları paylaşarak; "Biliyordum kuzey ışıklarının beni böyle karşılayacağını, biliyordum. Büyülendim, rüyada gibiyim" ifadelerini kullandı.
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Ren Geyiği ile de fotoğraf çektiren şarkıcı; "Geyiğimle ormanda gezdik" dedi.
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Karda vakit geçiren Ece Seçkin, tatilinin diğer anlarını da hesabından paylaşmayı ihmal etmedi.