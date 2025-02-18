Ece Seçkin, tatil yapmak için Finlandiya'ya gitti

Kuzey ışıklarını seyrederken buzlu suya giren Ece Seçkin, o anları da takipçileriyle paylaştı. Şarkıcı, o anları paylaşarak; "Biliyordum kuzey ışıklarının beni böyle karşılayacağını, biliyordum. Büyülendim, rüyada gibiyim" ifadelerini kullandı.