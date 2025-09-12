Ece Seçkin: Tatsız günler geçirsem de pozitifim

Pilot Çağrı Terlemez ile 2021 yılından beri mutlu bir evliliği olan ünlü şarkıcı Ece Seçkin, 34'üncü yaşını kutladı. Seçkin, doğum gününü kutlarken bir süredir yaşadığı taciz ve tehdit olaylarına dair güçlü bir mesaj yayımladı.

"Biz Kadınlar Yalnız Değiliz"

Yaşadığı tüm olumsuzluklara rağmen doğum gününe gelen destek mesajlarıyla güne pozitif başladığını belirten Seçkin, sosyal medya hesabından şu anlamlı mesajı paylaştı:

"Biz kadınlar yalnız değiliz ve asla olmayacağız. Hayatın her alanında birbirimize destek çıkarak kötülüğün zirvede olduğu bu dönemde el ele vererek dünyayı güzelleştirmek için sonuna kadar mücadelemize devam edeceğiz diyorum ve yeni yaşımın ilk dileğini biz kadınlar, ayrıca çocuklar ve hayvanlar için tutuyorum. Sizleri çok ama çok seviyorum! İyi ki varsınız."

Birkaç gündür saplantılı bir hayranı nedeniyle zor günler geçiren Ece Seçkin, dört yıldır hem kendisinin hem de eşinin taciz ve ölüm tehditleri aldığını açıklamıştı. "İstanbul dışında yaşayan bu şahıs defalarca uzaklaştırma kararı aldırmama rağmen kilometrelerce yol gelip farklı numaralardan gece gündüz aramalarla hayatımızı kâbusa çevirmiştir" diyerek yaşadıklarının katlanılmaz bir hal aldığını belirtmişti.

Öte yandan, dört yıldır taciz ve tehdit ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şahıs A.U.S.'nin adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldığı öğrenildi.