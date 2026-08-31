Ece Seçkin'den hamilelik pozları

2021 yılında pilot sevgilisi Çağrı Terlemez ile dünyaevine giren Ece Seçkin, şu sıralar ilk çocuğunu kucağına alacak olmanın sevincini yaşıyor.

Seçkin, geçtiğimiz ay bu dönemin en konforlu ve huzurlu bir şekilde geçirmek amacıyla sahnelere ara verdiğini açıklamıştı.

ECE SEÇKİN'DEN HAMİLELİK POZLARI

İlk kez anne olacak olan şarkıcıdan hamilelik pozları geldi.

5 aylık hamile olan Ece Seçkin'in sosyal medya hesabından yayımladığı karelerde karnının oldukça belirginleştiği görüldü.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Ece Seçkin (@eceseckin)'in paylaştığı bir gönderi

Ünlü şarkıcı, henüz bebeğinin cinsiyetini açıklamadı.