Ece Seçkin'den hamilelik pozları
İlk çocuğunu kucağına almak için gün sayan ve geçtiğimiz ay sahne çalışmalarına ara verdiğini açıklayan şarkıcı Ece Seçkin, hamilelik pozlarını takipçileriyle paylaştı. Anne olmaya hazırlanan ünlü sanatçının büyüyen karnıyla verdiği yeni kareler sosyal medyada yoğun ilgi gördü.
Elele Online
2021 yılında pilot sevgilisi Çağrı Terlemez ile dünyaevine giren Ece Seçkin, şu sıralar ilk çocuğunu kucağına alacak olmanın sevincini yaşıyor.
Seçkin, geçtiğimiz ay bu dönemin en konforlu ve huzurlu bir şekilde geçirmek amacıyla sahnelere ara verdiğini açıklamıştı.
ECE SEÇKİN'DEN HAMİLELİK POZLARI
İlk kez anne olacak olan şarkıcıdan hamilelik pozları geldi.
5 aylık hamile olan Ece Seçkin'in sosyal medya hesabından yayımladığı karelerde karnının oldukça belirginleştiği görüldü.
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Ünlü şarkıcı, henüz bebeğinin cinsiyetini açıklamadı.