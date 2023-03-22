Ece Uslu'dan Aile dizisiyle ilgili yorum

Ay Yapım’ın Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya’yı uzun zaman sonra Show TV ekranlarında seyircisi ile buluşturan Aile dizisi dün akşam 3. bölümü ile ekranlardaydı. Ünlü oyuncu Ece Uslu da Aile dizisini izlediğini ve çok beğendiğini söyledi.

"Aile dizisindeki tüm ekibi tebrik ediyorum"

Ece Uslu dün akşam 3. bölümü seyirciyle buluşan “Aile” dizisini izledi ve diziyi çok beğendiğini söyledi. Ünlü oyuncu “Yaklaşık 9-10 senedir asla ve asla dizi izleyemiyorum. Mesleki deformasyon da diyebiliriz. Aile dizisindeki tüm ekibi tebrik ediyorum. Böyle hikâyeleri kanallarda daha çok görmek ümidiyle…” yorumunu yaptı.

Ece Uslu daha sonra dizinin “Kıvanç Tatlıtuğ, Serenay Sarıkaya, Nejat İşler, Canan Ergüder, Ushan Çakır, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik, Ecem Simge Yurdatapan ile usta oyuncular Levent Ülgen, Emel Göksu ve Nur Sürer’den oluşan kadrosunun tek tek isimlerini yazdı ve ekibine de ayrıca teşekkür etti.