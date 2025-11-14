Ece Vahapoğlu kanser tedavisi gördüğünü açıkladı

Ece Vahapoğlu'ndan sevenlerini derinden sarsan bir haber geldi. Sosyal medya hesabından bir açıklama yayınlayan Vahapoğlu, yaklaşık iki aydır kanser hastalığıyla sessiz sedasız mücadele ettiğini açıkladı.

Vahapoğlu'nun bu cesur duyurusu, hayranları ve sanat camiasından destek mesajlarının yağmasına neden oldu.

"REKTUM KANSERİ OLDUĞUMU ÖĞRENDİM"

Vahapoğlu yaptığı paylaşıma şu notu düştü:

"Bunu nasıl paylaşırım bilmiyordum ama bugün telefonum fazla çalmaya başladığı için - ne kadar hassas bir dönem olsa da - kendim yazarak açıklamayı uygun buldum.

Hayatım bir süredir (iki aydır) tedaviler arasında geçiyor. Okulların açıldığı gün yaptırdığım kolonoskopide 'rektum kanseri' olduğumu öğrendim; o ilk hafta şoku soğukkanlılıkla atlattıktan sonra da kemoterapi tedavim başladı."

"3. KEMOTERAPİ BU HAFTA TAMAMLANDI"

"Çok şükür 3.kemo bu hafta tamamlandı. İyiyim. Beni bilirsiniz; hayat ne getirirse getirsin hep şükrederim; güçlü dururum.

Ortaya çıkan tümöre düşman olmadım; kökten bir temizlenme olacağına inandım. Annem ve babamı üstüste kaybettim. Benim kadar sağlıklı yaşayan, dengeli beslenen, sporunu yapan, yoga ve meditasyonunu aksatmayan birinin bile başına gelebiliyor… Kontrollerinizi aksatmayın.

Belirli aralıklarla tedavimi alıyor, dinleniyor, günlük yaşantıma ve seyahatlerime gayet iyi devam ediyorum. Zaten basından ve sosyal medyadan yine güzel yoğunluklarla işimde gücümde olduğumu görüyorsunuz."

REKTUM KANSERI NEDİR?

Rektum kanseri, kanserli hücrelerin rektum dokularında büyümesiyle ortaya çıkan bir kanser türüdür. Rektum kanseri genellikle rektum astarındaki poliplerden kaynaklanmaktadır. Rektum ve kolon kanseri genellikle "Kolorektal kanser" olarak adlandırılır.

REKTUM NEDİR?

Rektum, kolon yani kalın bağırsağı anüse bağlayan son kısımdır. Rektumun ana görevi vücuttan atılacak dışkıyı saklamaktır. Rektum kalın bağırsağın yaklaşık olarak son 12-15 cm’lik kısmıdır. Kolonun son bölümünde başlar anüse ulaşan kısa ve dar geçide ulaştığında biter. Rektum 3 tabakadan oluşur. Dışkının geçişini kolaylaştırmak için mukus salgılayan bezlerden oluşan mukoza bölümü rektumun iç yüzeyini kaplar. Muskularis propria denilen ve rektum duvarının orta tabakasını oluşturan katman büzüşmeyi sağlayan kaslardan oluşur. Rektumun son kısmı ise yağ tabakasıdır. Rektumu oluşturan bu üç bölümün dışında bağışıklık sisteminin bir parçası olan lenf bezleri rektumu çevrelemektedir.

REKTUM KANSERİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Rektum kanserinde görülen en yaygın belirti, makatta kanama veya dışkıda kan görülmesidir. Kanama dışında, kabızlık ya da ishal gibi dışkılama alışkanlığında değişim, dışkıda mukus, ağrılı dışkılama, aşırı miktarda gaz, karın ağrısı, kilo kaybı ve baş dönmeside rektum kanserinde görülen belirtilerdir.

Rektum kanseri belirtileri şunları içerir:

Makatta kanama veya dışkıda kan görülmesi

Kabızlık, ishal, aşırı miktarda gaz gibi bağırsak hareketlerindeki değişiklik

Dışkıda mukus

Yeterli dışkılayamama hissi

Dışkılama esnasında ağrı

Karın bölgesinde şiddetli ağrı ve kramp

Kalem inceliğinde dışkılama

Beklenmedik kilo kaybı

Nefes darlığı

Baş dönmesi

ECE VAHAPOĞLU KİMDİR?

Ece Vahapoğlu, 15 Mart 1978’de İstanbul’da doğan Türk sunucu, yazar ve wellness danışmanıdır. Medya kariyerine 2000’li yılların başında adım atan Vahapoğlu, çeşitli televizyon kanallarında haber programları, kültür–sanat içerikleri ve yaşam tarzı formatlarında sunuculuk yaptı. Yıllar içinde hem ekran yüzü hem de etkinlik moderatörü olarak tanınan isimler arasında yer aldı.