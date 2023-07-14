Ecem Çırpan yeni yaşına sevgilisi Lider Şahin ile girdi!

Miss Türkiye 2015 birincisi Ecem Çırpan'ın 10 Temmuz'da doğum günü vardı. Eski kraliçe yeni yaşına sevgilisi Lider Şahin ile gittiği Çeşme Alaçatı'da girdi.

''EN MUTLU HALİMLE TANIŞMAK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM''

"Hiç durmayan, bitmeyen bir yolculuk büyümek. Keşfetmek ve derinleşmek ne eşsiz. Kendimin en mutlu haliyle tanışmak için sabırsızlanıyorum" dedi.

LİDER ŞAHİN SIK SIK AŞKINI İLAN EDİYOR

Uzun süredir birliktelikleri devam eden ünlü çift, birlikte sosyal medya paylaşımı yapmaktan kaçınmıyor. Lider Şahin sevgilisi Ecem Çırpan'a sık sık aşkını ilan ediyor. Son olarak birlikte yürüyüş fotoğrafı paylaşan Ecem Çırpan'a sevgilisi Lider Şahin, 'Nasıl yakalamıştık saçlarından baharı' yorumunu yapmıştı.