Ed Sheeran: Eşim hamileyken tümör teşhisi kondu

Yeni albüm çıkaracağını duyuran şarkıcı Ed Sheeran, 2019’da evlendiği eşi Cherry Seaborn’a ikinci çocuklarına hamileyken tümör teşhisi konduğunu söyledi. Instagram hesabından bir paylaşım yapan şarkıcı, geçen yıl hem eşinin sağlık sorunlarıyla başa çıkmaya çalışırken; hem de yakın arkadaşı Jamal Edwards'ın kaybının yasını tutarken ruh sağlı sorunlarıyla mücadele ettiğini açıkladı.

"YAŞADIKLARIM HAYATIMI DEĞİŞTİRDİ"

Ünlü isim, altıncı stüdyo albümü 'Subtract'in yayınlandığını duyurduğu yazıda, albümün yaşadığı kişisel trajedilerden esinlendiğini söyledi:

'Subtract' üzerinde on yıldır çalışıyordum, mükemmel akustik albümü şekillendirmeye uğraşıyordum. Ne olması gerektiğine dair net bir vizyonla yüzlerce şarkı yazdım ve kaydettim. Sonra 2022'nin başında yaşadığım bir dizi olay hayatımı, ruh sağlığımı ve nihayetinde müziğe ve sanata bakış açımı değiştirdi. Şarkı yazmak benim terapim. Duygularımı anlamlandırmama yardımcı oluyor. Şarkıların ne olacağını düşünmeden yazdım, sadece içimden ne geliyorsa onu yazdım. Ve bir haftadan biraz daha uzun bir süre içinde on yıllık çalışmamı en derin karanlık düşüncelerimle değiştirdim.

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"BENİM İÇİN BİR KARDEŞTİ"

Ed Sheeran, "Geçtiğimiz sene, hamile olan eşimin vücudunda bir tümör olduğu söylendi ve bu tümör için doğumdan sonrasına kadar uygulanabilecek hiçbir tedavi yolu yoktu. En iyi arkadaşım Jamal, (benim için bir kardeşti) aniden öldü ve ben kendimi bir şarkı yazarı olarak dürüstlüğümü ve kariyerimi savunmak için mahkemede buldum" diyerek, kısaca yaşadığı olaylara değindi ve ekledi:

Korku, depresyon ve anksiyete içinde kıvranıyordum. Kendimi boğuluyormuş gibi hissediyordum, başım yüzeyin altındaydı, yukarı bakıyor ama hava alamıyordum.

"RUHUMUN KAPILARINI AÇIYOR"

"Bu albüm tamamen bundan ibaret. Ruhumun kapılarını açıyor. İlk kez insanların beğeneceği bir albüm yapmaya çalışmıyorum, sadece dürüst oluyorum ve yetişkin hayatımda bulunduğum yere sadık bir şey ortaya koyuyorum" diyen şarkıcı, eşinin sağlık durumu hakkında başka bir bilgi vermedi.