Eda Ece ekranlara geri dönüyor! “Şakir Paşa Ailesi” dizisiyle el sıkıştı
Bir süredir ekranlardan uzak olan ve kızı Mina İpek ile ilgilenen Eda Ece, ekranlara dönme kararı aldı. NOW ekranlarının sevilen dizisi “Şakir Paşa Ailesi” dizisiyle anlaştı.
Eda Ece, yaklaşık dört yıldır birlikte olduğu basketbolcu Buğrahan Tuncer ile 21 Haziran 2023'te dünyaevine girmişti.
Güzel oyuncu, 4 Nisan'da kızını kucağına almıştı. Bir süredir ekranlardan uzak olan ve kızı Mina İpek ile ilgilenen Eda Ece, ekranlara dönme kararı aldı.
Birsen Altuntaş’ın haberine göre Eda Ece “Şakir Paşa Ailesi” dizisiyle el sıkıştı. Zaman atlaması sonrası ailenin çocuklarından Aliye Berger’i Hazal Kaya canlandırırken efsane ressam Fahrelnissa Zeyd‘i ise Eda Ece hayat verecek.
Bir süredir kulislerde diziyle görüştüğü konuşulan başarılı oyuncunun prensipte diziyle el sıkıştığı öğrenildi. Fahrelnissa Zeyd gibi beyaz tenli olan güzel oyuncu rol için saçlarını siyaha boyatacak. Fahrelnissa Zeyd’in çocukluğunu Zeynep Ebrar Karaca canlandırıyor.