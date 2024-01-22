Eda Ece: Kız hamileliği daha zormuş

Pis Yedili, İlişki Durumu Karışık, Yasak Elma gibi dizilerde rol alan Eda Ece, hamilelik süreci hakkında açıklamalarda bulundu.

'SABAH 5'TE TEKMELEMEYE BAŞLIYOR'

Hamileliğinin 6. ayında olan Ece, "Sabah 5'te başlıyor tekmelemeye, aşırı bir tekmeci yani, neden içeride bu kadar sıkıldı anlamadım. Herkesi eğlendirdim, çocuğumu eğlendiremedim" diye konuştu.

"İLK 3 AY ÇOK KUSMA VARDI"

Hamileliğin ilk üç ayının zor geçtiğini söyleyen Eda Ece, "İlk üç ay çok kusma vardı. Tam bir eziyet oldu bu durum. Kız hamileliği daha zormuş, erkek çocuğuna hamile olanlar bana bir şey olmadı diyor hep.'' dedi.

'KADINLARA İYİ DAVRANMAK LAZIM BU DÖNEMDE'

Ünlü oyuncu, ''Gupse Özay ve Aslı Enver ile konuşuyorum sürekli, onlarda da belirtiler ve yaşadığımız zorluklar hep aynı. Sıkıntılı bir süreç, kadınlara iyi davranmak lazım bu dönemde, eşlerinize iyi davranın. Buğra da süperdi bu arada, kendisine teşekkür ediyorum" dedi.

"İSİM ÖNERİLERİNİZE AÇIĞIM"

Bebeğine isim koyma konusunda kararsız olduğunu söyleyen Eda Ece şöyle devam etti: "İsim önerilerinize açığım, herkese soruyorum, listeler yapıyorum. Benim ismimi de son dakika koymuşlar, galiba ben de ismini son dakika koyacağım. Normal bir isim koymak istiyorum, yeni isimler çok değişik, geçen yeğenime bana sınıf listesini ver kız isimlerine bakayım dedim. Bir baktım 'Lili.. Lala… Lolo…' yani normal bir isim yok. Annemin adı Ayşe, en kötü onun ismini koyacağım artık. Sosyal medyadan da soramıyorum. Görümce filminde bir keresinde afiş sormuştuk. En kötüsünü seçmişlerdi. Yani o riski alamayacağım."