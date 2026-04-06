Eda Ece, kızı Mina’nın yüzünü ilk kez bir doğum günü karesiyle paylaştı

"Yasak Elma" dizisindeki "Yıldız" karakteriyle tanınan ve son olarak "Sonunda Sen" projesiyle adından söz ettiren Eda Ece, bu kez sosyal medya hesabından kızı Mina İpek’in yeni yaşını kutladı. Bugüne kadar kızının yüzünü sosyal medyada gizli tutan ünlü oyuncu, doğum günü konseptli paylaşımıyla Mina İpek’in yüzünü ilk kez net bir şekilde takipçilerine gösterdi.





"HAYATIMIN EN ZOR AMA EN GÜZEL İKİ YILIYDI"



Eda Ece, aile fotoğrafının altına duygusal bir metin ekleyerek annelik sürecine dair hislerini paylaştı. Oyuncunun, takipçileri tarafından yoğun ilgi gören notunda şu ifadeler yer aldı:

İyi ki doğdun Mina'm yazarken gözüm doluyor hayatımın en zor ama en güzel iki yılıydı, bebek büyütmek hem zorlu hem de tarifi olmayan bir sevgi ve mutluluk. Nice güzel yaşların olsun canım kızım, babanla ben seni o kadar çok seviyoruz ki kelimeler yetmez, ömrün hep güzellikle, iyilikle, mutlulukla, kahkahalarla dolsun. İyi ki varsın Mimi'm annen baban hep yanında. Allah tüm çocuklarımızı korusun. Mina İpek 2!





SANAT DÜNYASINDAN TEBRİK MESAJLARI



Kısa sürede yüksek etkileşim alan paylaşıma, magazin ve sanat dünyasından pek çok isim de kayıtsız kalmadı. Aslı Enver, Nebahat Çehre ve Gamze Erçel gibi isimler, yaptıkları yorumlarla küçük Mina İpek’in yeni yaşını kutlayarak aileye iyi dileklerini iletti.







