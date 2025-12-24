Eda Ece ve Buğrahan Tuncer'den yeni aile paylaşımı: "Mina İpek ne kadar büyümüşsün!"

Eda Ece ve Buğrahan Tuncer çifti, Beşiktaş’ta gerçekleştirdikleri görkemli düğünlerinin ardından aile hayatlarını gözlerden uzak ama samimi bir şekilde sürdürüyor.

4 Nisan 2024’te dünyaya gelen kızları Mina İpek ile anne ve baba olmanın heyecanını yaşayan çift, sosyal medyada paylaştıkları her yeni kareyle büyük ilgi topluyor.

Eda Ece’nin 8,1 milyon takipçili hesabından paylaştığı son fotoğrafta kızı ve eşinin mutluluğu ön plana çıkarken, güzel oyuncunun zamanın ne kadar çabuk geçtiğini vurguladığı duygusal notu binlerce beğeni ve yorum aldı.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Eda Ece Tuncer (@eda.ece)'in paylaştığı bir gönderi

Özellikle Mina İpek’in bir yıl içindeki değişimi ve anne-babasının ona olan düşkünlüğü, hayranları tarafından "gerçek bir aile tablosu" olarak nitelendirildi.