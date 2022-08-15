Eda Ece'den aşk dolu Buğrahan Tuncer paylaşımı: "Üç yıl geçmiş, hello 4..."

Bir süredir aşk yaşadığı milli basketbolcu Buğrahan Tuncer ile zaman zaman ayrılıp barışan Eda Ece üç ay önce ilişkilerine yeni bir şans verme kararı almıştı. Eda Ece, basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer ile birlikteliklerinin yıl dönümünü kutladı.

"ÜÇ YIL GEÇMİŞ..."

Basketbolcu Buğrahan Tuncer ile mutlu birliktelikleri devam eden Eda Ece, son olarak sevgilisiyle birlikte çekildiği fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaştı. Yıl dönümlerini kutlayan oyuncu, "3 yıl geçmiş, hello 4" ifadesini kullanmıştı. Tuncer de sevgilisinin bu paylaşımına kalp emojili yorum yapmıştı.

"SİZİN YÜZÜNÜZDEN SPORA BAŞLADIM"

Geçtiğimiz haftalarda Etiler'de görüntülenen Eda Ece, tatil fotoğraflarını tiye almasıyla ilgili ''Beni dağlardan niye çekiyorsunuz kardeşim. 'Eda abi çekiyoruz' deyin. Ben de havalı bir poz vereyim. Sizin yüzünüzden spora başladım. Benim niye havalı bir fotoğrafım olmasın?" açıklamasını yapmıştı.

EVLİLİK SORUSUNA ESPRİLİ YANIT

Gazetecilerin evlilik soruları karşısında esprili bir cevap veren Eda Ece, "Annem gibi sürekli evlilik soruyorsunuz. Annem gibisiniz valla'' diyerek gülümsedi. 32 yaşındaki Ece, "Evlilik için bile vakit lazım. Bu işler kısmet. Ne ara gaza gelirsek o ara evleniriz. O da yoğun bende" ifadelerini kullanmıştı.

Güzel oyuncu, "Hayalini kurduğunuz bir düğün veya gelinlik var mı?" sorusuna ise, "Dizilerde dokuz kere evlendim. her türlü gelinliği giyindim. Dizide çocuğum bile oldu. Her duyguyu tattım yani" demişti.