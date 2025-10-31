Eda Erol ve eşinden siyah-beyaz kare

Esra Erol'un kız kardeşi Eda Erol, 28 Ağustos'ta pilot sevgilisi Ekrem Karacayır ile Adile Sultan Sarayı'nda düzenlenen görkemli bir düğünle dünyaevine girmişti.



İkilinin, balayı için kumsalları ve denizleriyle ünlü turistik ada ülkesi Mauritius'a gittikleri ortaya çıkmıştı.

"OY SEVGİLİM"



Sosyal medyadan mutluluk pozlarını paylaşan çiftten yeni romantik kare geldi. Erol, eşiyle birlikte yer aldıkları fotoğrafı "Oy sevgilim" notuyla paylaştı.